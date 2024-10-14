العراق.. انتحار فتاة والعثور على جثة رجل "هندي" واعتقال مروجي مخدرات و"مشعوذ"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الاثنين، بانتحار فتاة شابة بإطلاق النار على نفسها لأسباب مجهولة، فيما عثرت قوة أمنية على جثة رجل هندي، واعتقال رجل وامرأة يتاجران بالمواد المخدرة في بغداد، وفي النجف ألقي القبض على "مشعوذ" يستغل النساء "جنسياً".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً أنهت حياتها بإطلاق النار على نفسها من سلاح والدها داخل منزلها في أحد أقضية محافظة البصرة، ولم تُعرف أسباب الانتحار".

وأشار إلى أن "قوة أمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

وفي بغداد، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "رجلاً تولد 65 هندي الجنسية توفي داخل أحد الفنادق ضمن ساحة الزهراء في مدينة الكاظمية، وبحسب التقرير الأولي فإن الوفاة طبيعية كونه يعاني من أمراض مزمنة".

من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن "قوة أمنية داهمت منزلاً في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة وألقت القبض على امرأة ورجل كانا يتواجدون داخل المنزل الذي يستخدمانه لتوزيع وترويج المواد المخدرة"، مبيناً أنه "تم ضبط خمسة أكياس تحتوي على مادة الكريستال المخدرة وميزان إلكتروني".

وإلى النجف حيث قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تابعة لمكافحة الجريمة المنظمة في النجف أوقفت صاحب حساب (أنس النجفي) على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وهو من أهالي محافظة بابل يمارس الشعوذة والسحر، ويستغل النساء مادياً وجنسياً".

وأوضح المصدر، أن "العشرات من الشكاوى مقامة ضده في محكمة تحقيق النجف، حيث تم نقله لمركز احتجاز خاص لإكمال الإجراءات التحقيقية معه".