العراق: الإعدام لمدانين بتهريب آلاف حبوب الكبتاجون باستخدام منطاد هوائي

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، يوم الأربعاء، أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكماً بالإعدام بحق مدانين اثنين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضح المجلس في بيان، أن المدانين ضُبطت بحوزتهما 128 ألف حبة من مادة الكبتاجون المخدرة، تم إدخالها باستخدام منطاد هوائي مزود بتقنية تحديد المواقع (GPS)، بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين.

ووفقا للبيان فقد صدر الحكم وفقاً لأحكام المادة 27/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات.