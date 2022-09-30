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العراق.. القطعات العسكرية تدخل حالة الإنذار القصوى

Category: أمـن

Date: 2022-09-30T18:05:18+0000
العراق.. القطعات العسكرية تدخل حالة الإنذار القصوى

شفق نيوز / افاد مصدر أمني اليوم الجمعة، دخول القطعات العسكرية العراقية حالة الانذار القصوى (ج)، فيما أشار إلى عدم وجود نية لفرض حظر التجوال "حتى الآن".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "جميع القطعات العسكرية دخلت حالة الانذار القصوى (ج)، ولغاية الان لا توجد أي نية أو توجيه بفرض حظر التجوال".

وفي غضون ذلك؛ قال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الامير الشمري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "القوات الأمنية تقف على مسافة واحدة من الجميع وليس لديها تحزبات سياسية".

وبيّن الشمري قائلا "لن نحمل السلاح بوجه المتظاهرين السلميين وفقاً لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة".

وتشهد العاصمة بغداد انتشارا امنيا واسعا قرب المنطقة الخضراء و مقترباتها، مع الاستعداد لتظاهرات يوم غد الأول من تشرين، كما انها انتشرت في عدد من المناطق الاخرى داخل العاصمة تحسبا لأي طارئ أمني.

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