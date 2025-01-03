العراق.. القبض على 14 ألف تاجر وحائز مخدرات في عام 2024

شفق نيوز/ أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، يوم الجمعة، أن المديرية العامة لشؤون المخدرات ألقت القبض على 14 ألف تاجر وحائز مخدرات في عام 2024، وضبطت 6 أطنان من المواد المخدرة بأنواعها.

وقال الغراوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ووفقا لاحصائيات المديرية فإن القضاء العراقي أصدر أحكاماً بالإعدام بحق 144 تاجراً دولياً للمخدرات، والحكم على 434 تاجراً محلياً بالمخدرات بالسجن المؤبد".

وأضاف أن "الحكومة العراقية أطلقت في عام 2025 استراتيجية لمكافحة المخدرات قائمة على استخدام الأساليب الحديثة في تفكيك والقبض على شبكات تهريب المخدرات الدولية والمحلية منها، وتعزيز التنسيق الأمني المشترك الإقليمي والدولي، لتوسيع عمل مكافحة المخدرات بهدف الوصول إلى الشبكات في الشرق الأوسط التي تقوم بتهريب المواد المخدرة إلى العراق".

وأوضح الغراوي أن "المراكز الخاصة بتأهيل متعاطي ومدمني المخدرات التابعة إلى وزارة الداخلية تمكنت من إعادة دمج 3000 متعاطٍ ومدمن بالمجتمع بعد اكتسابهم الشفاء التام وفق برنامج طبي ونفسي وتوعوي وتدريبي بالتنسيق مع وزارة الصحة، وأن العام 2025 سيشهد قيام الوزارة بتطوير المراكز من جميع النواحي وزيادة عدد الأسرة الخاصة فيها".

ولفت الغراوي، إلى أن "عام 2025 سيشهد تعديلاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية بتشديد العقوبات ضد تجار المخدرات مع إلغاء العقوبات ضد المتعاطين في حال قبولهم بالخضوع إلى تأهيل الإدمان في المراكز التي أعدتها وزارة الداخلية او المراكز الأهلية".

وطالب الغراوي، الحكومة بـ"اعتبار عام 2025 عاماً لمكافحة المخدرات وإطلاق حملة توعوية بمخاطرها وخصوصا في المدارس والجامعات ومؤسسات الدولة وتكثيف الجهود الأمنية مع دول الجوار الإقليمية، والجهود الدولية لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات".