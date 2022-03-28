العراق.. القبض على 10 متسللين من دول الجوار بحوزتهم 3 كغم من "الترياك"

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، القبض على 10 متسللين من إحدى دول الجوار، إلى محافظة ميسان، وبحوزتهم ٣كغم من مادة "الترياك" المخدرة، ومتهم آخر بحوزته 2 كغم من مادة "الكرستال" المخدرة في محافظة الأنبار.

وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري ضمن قواطع المسؤولية، وبناء على معلومات دقيقة حول وجود نية تسلل من إحدى دول الجوار إلى محافظة ميسان، جرى تشكيل فريق عمل مختص من قبل وكالة الاستخبارات، ونصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على (10) متسللين يحملون الجنسية الآسيوية وبحوزتهم مادة (الحشيشة) المخدرة، وتقدر بـ3.2 كغم تقريباً".

وأضافت: "تم ضبط المواد المخدرة بمحضر أصولي، وإيداع المتهمين التوقيف، لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم" .

وأشارت وكالة الاستخبارات والتحقيقات، إلى أن مفارزها "ألقت القبض على أحد المتهمين المتاجرين بالمواد المخدرة وبحوزتة (٢) كغم من مادة (الكرستال) المخدرة، كان في نيته تهريبها إلى إحدى دول الجوار".

ولفتت إلى أن مفارزها "ألقت القبض على المتهم بعد استدراجه خلال محاولته تهريب المخدرات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".