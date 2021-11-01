العراق.. القبض على 10 إرهابيين في بغداد والأنبار وديالى

شفق نيوز / ألقت قوات الأمن العراقية، يوم الاثنين، على عشرة إرهابيين خلال عمليات متفرقة شملت العاصمة بغداد، ومحافظتي ديالى والأنبار.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جهاز مكافحة الإرهاب يواصل جُهده الاستخباري والعملياتي على فلول عصابات داعـش الإرهابية، بحسب توجيهات القائد العام".

وأضاف رسول، أن "أبطال الجهاز نفذوا واجبهم الأول في مُحافظة الأنبار وفككوا خلية لعصابات داعـش الإرهابيـة مكونة من ستة إرهابيين في الفلوجة والرمادي".

وتابع، "كما تم إلقاء القبض على إرهابي في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد" .

من جانبها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في مناطق جلولاء وشمال المقدادية ضمن محافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية القاء القبض على الإرهابيين الثلاثة تمت استنادا الى معلومات استخبارية، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".