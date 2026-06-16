العراق.. القبض على "معمم" بتهمة السرقة و3 إرهابيين وتاجر مخدرات

شفق نيوز- محافظات

أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على شخصين أحدهما رجل دين "معمم" أقدما على سرقة صيرفة في المدينة، فيما تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على 3 إرهابيين وتاجر مخدرات في محافظات عدّة.

وعن حادثة النجف، قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المتهمين قاما بسرقة 30 مليون دينار عراقي، من إحدى الصيرفات في شارع الروان وسط النجف".

وأضاف، أن "السارقين تتراوح أعمارهما بين الـ 50 والـ 60 عاماً، أحدهما رجل دين معمم، وتم إلقاء القبض عليهما بعد ملاحقة استمرت ليومين".

وفي السياق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين و أحد تجار المخدرات، في 4 محافظات.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قواته بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في السليمانية، نفذت عملية أمنية أسفرت عن القاء القبض على عنصرين من بقايا داعش في محافظتي السليمانية وصلاح الدين، كما تم إلقاء القبض على أحد عناصر داعش في الانبار خلال عملية أخرى.

وأضاف، أن قوات الجهاز تمكنت من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة المثنى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

إلى ذلك، أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، عن إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى ملوية سامراء.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب تبيّن من خلال المتابعة الأولية، أنه كان يمر بظروف نفسية صعبة نتيجة مشاكل أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة وتقديم الدعم المناسب له".