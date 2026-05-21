العراق.. القبض على إرهابيين وتجار مخدرات و"البلبل"

شفق نيوز- بغداد/ الأنبار/ ديالى

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الخميس، الإطاحة باثنين من الإرهابيين، وأربعة متهمين بينهم أجانبيان بتجارة المخدرات، ومتهم بالسرقة معروف بـ(بلال البلبل)، وذلك في عمليات منفصلة شهدتها العاصمة بغداد ومحافظتي الأنبار وديالى.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي في العاصمة بغداد وبعملية أخرى على إرهابي في محافظة الأنبار.

وأشارت إلى أن المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض سابقة وفق أحكام المادة (1/4) من قانون مكافحة الإرهاب، وجرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

من جهتها، قالت المديرية العامة لشؤون المخدرات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها نفذت واجباً في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، وقد أسفرت العملية عن إلقاء القبض على متهم عراقي الجنسية، بحوزته 85 كغم من حبوب الكبتاجون المخدرة.

وأضافت: "وبعد التحقيق مع المتهم الأول وتثبيت اعترافاته، أدلى بمعلومات عن باقي أفراد الشبكة، وعلى إثر هذه المعلومات تم تشكيل فريق عمل مشترك بالتعاون مع مديرية مخدرات السليمانية ونصب كمين محكم لباقي أفراد الشبكة الإجرامية البالغ عددهم ثلاثة متهمين، إذ أُلقي القبض عليهم، ليصل العدد الكلي للمقبوض عليهم إلى أربعة متهمين، بينهم عراقيان ومتهمان يحملان جنسيات أخرى."

إلى ذلك، أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلقاء القبض على المتهم المعروف بـ(بلال البلبل)، والمتخصص بسرقة الدراجات النارية، بعد عملية متابعة وتحري دقيقة أثمرت عن تحديد مكان تواجده.