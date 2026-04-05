العراق الـ27 عالمياً بأعلى معدلات الوفيات جراء "الأسلحة النارية"

حلّ العراق في المرتبة الـ 27 عالمياً من بين 40 دولة مدرجة في قائمة أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية، وفق تقرير حديث لمجلة "CEO World" الأمريكية.

وذكرت المجلة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الأسلحة الصغيرة تتسبب بوفاة ربع مليون شخص سنوياً حول العالم، بمعدل يتجاوز 700 حالة يومياً، مؤكدة أن تأثير الأسلحة يتجاوز الأمن العام ليصبح عنصراً مؤثراً في الحياة الاقتصادية والسياسية.

وجاء العراق في المرتبة الـ 27 من أصل 40 دولة مدرجة بالجدول، حيث بلغ معدل الوفيات السنوي المقدر جراء العنف المسلح فيه 10.6 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وحسب التقرير، تصدرت أفغانستان القائمة بمعدل 56.8 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تلتها جامايكا بـ 55.4، ثم جزر فيرجن الأمريكية بـ 49.0، وهندوراس بـ 32.7.

وجاءت جزر البهاما في المرتبة الخامسة بمعدل 32.6 وفاة، تلتها سانت لوسيا سادساً بـ 30.6، ثم اليمن سابعاً بمعدل 30.5 حالة وفاة.

في المقابل، حلّت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الـ 40 (نهاية القائمة المذكورة) بمعدل وفيات سنوي مقدر بـ 6.7 حالة لكل 100 ألف نسمة.