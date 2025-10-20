العراق العاشر عربياً وبمراتب متأخرة دولياً في سلاح الجو

شفق نيوز- بغداد

حلّت القوات الجوية العراقية بالمراتب الأخيرة وفق تصنيف مجلة CEOWORLD الأميركية لعام 2025، الذي شمل تقييم قدرات سلاح الجو في مختلف دول العالم.

وذكرت المجلة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن التصنيف يعتمد على معايير تشمل عدد الطائرات القتالية والنقل والتدريب، إضافة إلى القدرات التكنولوجية ومستوى الجاهزية والتحديث لـ79 دولة.

عالميا، جاءت الولايات المتحدة بالمركز الأول بأقوى دول العالم بالقوة الجوية بحصولها على 97 نقطة من أصل 100 تليها روسيا ثانيا 94 نقطة ثم الهند ثالثا 93.5 نقطة ومن ثم جاءت الصين رابعا 93 نقطة وجاءت اليابان خامسا 91 نقطة .

عربياً، تصدرت السعودية قائمة الدول العربية باحتلالها المرتبة 13 عالمياً 57 نقطة، تلتها مصر 56.05 نقطة ثم الجزائر 56 نقطة، بينما جاءت الإمارات 51 نقطة والأردن في 49 نقطة.

أما في المراتب اللاحقة، فجاءت المغرب 34 نقطة، تلتها الكويت في 32.86 نقطة، وقطر 32 نقطة، وعُمان 27 نقطة، والعراق في المرتبة 74 عالمياً 16 نقطة وجاءت اليمن 13 نقطة وسوريا 11 نقطة.

ورغم هذا التصنيف، تواصل القوات الجوية العراقية جهودها في إعادة بناء قدراتها وتطوير أسطولها من الطائرات والمعدات الحديثة، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز جاهزيتها الدفاعية ودعم الأمن الوطني، في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.