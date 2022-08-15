العراق.. السجن 15 سنة لشخصين فجرا أنبوب نفط وزج قاض مزيف خلف القضبان

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق شخصين لقيامهما بتفجير أنبوب لنقل المشتقات النفطية في منطقة النهروان.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان "المجرمين اعترفا بقيامهما بتفجير عبوة ناسفة على أنبوب لنقل المشتقات النفطية في منطقة النهروان بقصد تهديد وابتزاز الشركات المتعاقدة مع الشركات الصينية".

واضاف ان "المحكمة أصدرت قرارها استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 /7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2005" .

وعلى صعيد متصل، أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مجرم انتحل صفة (قاضي) للحصول على مكاسب مالية.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المجرم انتحل صفة قاضي للحصول على مكاسب مالية من مشتكين اثنين قاموا بالابلاغ عليه، مشيرا إلى أن قرار الحكم صدر وفقا لأحكام المادة اولا / 1 من القرار 160 لسنة 1983".