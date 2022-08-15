سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق.. السجن 15 سنة لشخصين فجرا أنبوب نفط وزج قاض مزيف خلف القضبان

Category: أمـن

Date: 2022-08-15T09:31:44+0000
العراق.. السجن 15 سنة لشخصين فجرا أنبوب نفط وزج قاض مزيف خلف القضبان

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق شخصين لقيامهما بتفجير أنبوب لنقل المشتقات النفطية في منطقة النهروان.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان "المجرمين اعترفا بقيامهما بتفجير عبوة ناسفة على أنبوب لنقل المشتقات النفطية في منطقة النهروان بقصد تهديد وابتزاز الشركات المتعاقدة مع الشركات الصينية".

واضاف ان "المحكمة أصدرت قرارها استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 /7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2005" .

وعلى صعيد متصل، أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مجرم انتحل صفة (قاضي) للحصول على مكاسب مالية.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المجرم انتحل صفة قاضي للحصول على مكاسب مالية من مشتكين اثنين قاموا بالابلاغ عليه، مشيرا إلى أن قرار الحكم صدر وفقا لأحكام المادة اولا / 1 من القرار 160 لسنة 1983".

related

وزارة العدل تعلق على اندلاع حريق في سجن ببغداد

Date: 2019-09-09 08:35:47
وزارة العدل تعلق على اندلاع حريق في سجن ببغداد

إصابة ضابط باشتباك "عنيف" مع تاجر مخدرات كبير يهرب للمرة الثانية من السجن بالنجف

Date: 2021-07-11 05:51:06
إصابة ضابط باشتباك "عنيف" مع تاجر مخدرات كبير يهرب للمرة الثانية من السجن بالنجف

الحكم بالسجن 15 سنة بحق مدان بتفجير منزل قاضٍ تم اغتياله جنوبي العراق

Date: 2022-06-29 10:23:04
الحكم بالسجن 15 سنة بحق مدان بتفجير منزل قاضٍ تم اغتياله جنوبي العراق

الحكم بالسجن ست سنوات بحق مسؤول شركة حكومية عراقية

Date: 2021-08-25 05:22:58
الحكم بالسجن ست سنوات بحق مسؤول شركة حكومية عراقية

الحبس لسنتين لـ"قاضي مزيف" في النجف

Date: 2022-08-08 13:24:47
الحبس لسنتين لـ"قاضي مزيف" في النجف

معلومات استخبارية: داعش يخطط لمهاجمة سجن في بغداد بـ"المفخخات"

Date: 2021-07-16 15:25:56
معلومات استخبارية: داعش يخطط لمهاجمة سجن في بغداد بـ"المفخخات"

اشتعال النيران في انبوب ناقل للنفط بديالى

Date: 2021-07-14 18:23:01
اشتعال النيران في انبوب ناقل للنفط بديالى

ضحايا وجرحى لجنود عراقيين بانفجار في ديالى

Date: 2021-04-12 12:25:53
ضحايا وجرحى لجنود عراقيين بانفجار في ديالى