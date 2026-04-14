العراق السابع عربياً بتصنيف الأساطيل البحرية لعام 2026

حلّ العراق في المرتبة السابعة عربياً ضمن قائمة نُسبت إلى مؤشر Global Firepower حول ترتيب الدول العربية من حيث قوة الأساطيل البحرية لعام 2026.

وبحسب القائمة، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربياً، تلتها قطر في الثانية، ثم الكويت في الثالثة.

وفي المراتب التالية جاءت الجزائر رابعاً، والمغرب خامساً، فيما حلّت الإمارات في المرتبة السادسة.

أما العراق فجاء سابعاً ضمن الترتيب، يليه كل من البحرين في المرتبة الثامنة، وليبيا في التاسعة، وتونس في العاشرة.

كما شمل التصنيف السعودية في المرتبة الحادية عشرة، والأردن في المرتبة الثانية عشرة.

وبشكل عام، تعتمد مثل هذه التصنيفات على مجموعة معايير تشمل عدد القطع البحرية، نوعيتها، حجم الأسطول، وقدراته التشغيلية واللوجستية، إضافة إلى الإمكانيات الدفاعية لكل دولة.