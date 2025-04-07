العراق.. اعتقال 48 متهماً بالسحر والشعوذة وتجارة البشر

شفق نيوز/ أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، أن مكافحة الإتجار بالبشر تمكنت خلال أسبوعين من إلقاء القبض على 48 شخصا من السحرة والمشعوذين المتورطين بقضايا الإتجار بالبشر في بغداد والمحافظات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ممثلة بمديرية مكافحة الاتجار بالبشر، تمكنت من تنفيذ حملة نوعية واسعة، استهدفت أماكن تمارس أعمال السحر والشعوذة في بغداد والمحافظات وخلال أسبوعين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر".

ولفتت إلى أن "الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على (48) من الرجال والنساء من السحرة والمشعوذين المتورطين في قضايا اتجار بالبشر، واستغلال الضحايا بوسائل احتيالية وخادعة، تحت غطاء ممارسات الشعوذة وادعاء العلاج الروحي أو حل المشكلات الأسرية".

وبينت أن "الحملة جاءت بدعم مباشر من مجلس القضاء الأعلى، الذي أكد على أهمية التصدي لهذه الظواهر الخطيرة التي تتقاطع مع جرائم الاتجار بالبشر وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي والقيم الأخلاقية والقانونية".

وأشارت إلى أن "التحقيقات الأولية كشفت عن تورط المتهمين في عمليات ابتزاز وخداع واستغلال نفسي وجسدي، استهدفت بشكل خاص النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وكرامته".

وأكدت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحسب البيان، أن "هذه الحملة جاءت ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالتعاون الوثيق مع السلطة القضائية"، مشيرة إلى أن "التنسيق الفاعل مع مجلس القضاء الأعلى ساهم في تسريع إجراءات الضبط القضائي وإحالة المتهمين إلى العدالة".

وجددت وزارة الداخلية، دعوتها إلى "جميع المواطنين للتعاون معها، والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة أو ممارسات مشابهة عبر الخط الساخن (911)"، مؤكدة أن "أمن المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الوطنية لمواجهة جميع أشكال الاستغلال والاحتيال التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية".