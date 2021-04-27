العراق.. اعتقال إيراني والإطاحة بـ"إرهابيين" وإحباط تهريب مخدرات

شفق نيوز/ أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم الثلاثاء، القبض على مطلوبين اثنين بقضايا إرهابية في سامراء وبغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على احد المطلوبين(ع، ك، م) وفق المادة ٤/إرهاب في منطقة (العبيدي) شرقي بغداد".

وأضافت "في السياق ذاته تمكنت قوة من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية من إلقاء القبض على المتهم المطلوب (س، د، س) وفق المادة ٤/ إرهاب في منطقة "مكيشيفة" شمالي سامراء".

واشارت الى "إحالتهما اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".

من جانبها أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن احباط عملية تهريب مخدرات من القائم الى بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٢٨، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت من احباط عملية تهريب 4 الاف حبة مخدرة مخبأة برأس شاحنة ( تريلة ) كان صاحبها يروم تهريبها من حصيبة بالقائم الى بغداد مرورا بالرمادي قبل الاطاحة به".

واشارت الى "تسليمه للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

من جهتها، أعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن إلقاء القبض على ايراني الجنسية حاول الدخول إلى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية وبدون جواز سفر في منفذ الشيب الحدودي.