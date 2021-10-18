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العراق.. اعتقال مربية عنفت طفلا حتى الموت في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-10-18T09:52:52+0000
العراق.. اعتقال مربية عنفت طفلا حتى الموت في بغداد

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، القبض على مربية عنفت طفلاً حتى الموت، في منطقة المحمودية جنوبي العاصمة بغداد.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قسم شرطة المحمودية التابع الى قيادة شرطة بغداد، أبلغ بوجود حادث دهس مميت لطفل يبلغ من العمر أربعة سنوات وتم جلبه إلى المستشفى من قبل سيدة وشاب".

وذكرت أن "القضية كان يشوبها الشك، لكون جثة الطفل كانت تبدو عليها علامات تعنيف، ولا توجد أي معطيات تتعلق بحادث دهس ضمن القاطع، ما أدعى إلى التحفظ على الامرأة والشاب".

ووجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة، وفقاً للبيان، بـ"التعمق بالتحقيق، وبالفعل اعترفت المتهمة انها تعمل مربية للطفل بأجر شهري، وأن والداه منفصلان وأنها أقدمت على تعنيفه حتى الموت".

وتابع نعمة، أن "لدى الانتقال إلى دار المتهمة، تبين وجود طفل آخر يبلغ من العمر ثلاثة سنوات، وهو شقيق الطفل المجني عليه، وكانت تبدو عليه آثار تعنيف وهو على قيد الحياة، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لسوء حالته الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهمة".

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