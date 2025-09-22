العراق.. اعتقال متهمين بالنصب والاحتيال وتوقيف امرأة عذّبت طفلة زوجها

شفق نيوز/ بغداد/ واسط/ ديالى

أعلنت قيادة شرطة الكرخ، يوم الاثنين، القبض على متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين في العاصمة بغداد، فيما اعتقلت شرطة واسط امرأة أقدمت على تعنيف أبنة زوجها.

وذكر شرطة بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خلال الممارسات الأمنية وتجوال قاطع نجدة الجامعة ضمن قاطع المسؤولية تم ملاحظة شخصين يقومان بطرق أبواب الدور بحجة جمع التبرعات لعلاج مرض، حيث تم ايقافهم وبعد التدقيق والتحقق من أوراقهم الرسمية تبين أن التقارير مزيفة".

وبحسب البيان، جرت عملية القبض عليهم وضبط التقارير بحوزتهم وإحالتهم مع المضبوطات لمركز الشرطة وجاري اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

وفي واسط، اوضحت الشرطة في بيان ورد للوكالة، أن "القيادة استنفرت جهودها وشكلت فريق عمل مشترك من قسم حماية الأسرة والطفل وشعبة الشرطة المجتمعية، وبإسناد دوريات النجدة، بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه تعنيف طفلة ، في إحدى مناطق مدينة الكوت".

ووفق البيان، فإن "المعلومات والتحري أسفرت الجهود عن تحديد مكان الطفلة المعنفة والقبض على المعتدية، زوجة والدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفق القوانين النافذة، تمهيداً لإحالتها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل".

وفي ديالى، أفاد مصدر أمني، خلال حديثه للوكالة، بأن "عاملاً من مواليد 2002 لقي مصرعه إثر سقوطه من مصعد شركة مواد كهربائية يعمل بها قرب منطقة السبتية في مدينة بعقوبة".