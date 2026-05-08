العراق.. اعتقال "داهس" مُسنّة وإنقاذ شقيقتين من الغرق وإحباط تهريب نفط

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الجمعة، القبض على متهم بدهس امرأة، وإنقاذ شقيقتين من الغرق، وإحباط عمليتين لتهريب المشتقات النفطية، وذلك خلال عمليات منفصلة شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى.

وعن حادث الدهس، قالت قيادة شرطة بغداد الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تم العثور على جثة امرأة مسنّة ملقاة على قارعة الطريق، وعلى إثر ذلك شُكّل فريق عمل وأثمرت الجهود بكشف الجريمة.

وبحسب التحريات، فقد تبين أن الحادث هو دهس امرأة ولاذ الفاعل بالهروب، وتم التوصل إلى هوية المتهم وإلقاء القبض عليه، فضلاً عن ضبط العجلة المستخدمة في الحادث.

وفي نينوى، أفاد مصدر أمني في شرطة المحافظة لوكالة شفق نيوز، بإنقاذ عناصر الشرطة فتاتين شقيقتين من الغرق في منطقة الشلالات شمالي الموصل خلال واجبات تأمين السفرات الربيعية، وذلك بعد مشاهدة الفتاتين تحت جسر الشلالات، وتم إخراجهما وتسليمهما إلى ذويهما.

وأخيراً ما أعلنته مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن إحباط عمليتين لتهريب المشتقات النفطية عبر ناقلات غير قانونية وغير مرخصة، وأسفرت العمليتين عن إلقاء القبض على الناقلات مع سائقيها في محافظتي ديالى وصلاح الدين.