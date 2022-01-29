العراق.. اعتقال خلية تجمع "الأموال" لداعش في نينوى

شفق نيوز / اعتقل جهاز الأمن الوطني، يوم السبت، خلية تَجمع الأموال "أتاوات" لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى، وبعد استحصال الموافقات القانونية، تمكنت من نصب كمين محكم أسفر عن القبض على خلية مؤلفة من أربعة إرهابيين يفرضون على المواطنين دفع الأموال لتمويل داعش وعملياتهم الإرهابية".

وأكدت الخلية، "تدوين أقوال أفراد العصابة أصولياً بعدما اعترفوا بتهديد وترهيب العديد من المواطنين وأخذ الأموال منهم بالقوة، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".