العراق.. اعتقال تاجر مخدرات انتحل صفة "إعلامي حربي" وضبط 100 ألف حبة كبتاغون

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، إلقاء القبض على تاجر مخدرات دولي كان ينتحل صفة "إعلامي حربي" لتسهيل نشاطه الإجرامي، فيما تمكن من ضبط أكثر من 111 ألف حبة كبتاغون خلال عمليات أمنية نفذها في ذي قار والديوانية.

وذكر الجهاز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية، وأسفرت عن اعتقال متهم استخدم صفة "إعلامي حربي" غطاءً لنقل مادة الكريستال المخدرة بين المحافظات وصولاً إلى بغداد، قبل توزيعها على تجار فرعيين.

وأضاف أن القوة الأمنية ضبطت بحوزة المتهم كميات من المواد المخدرة، فضلاً عن عدة هويات مزورة كان يستخدمها أثناء تنقلاته.

وفي ذي قار، نفذت مفارز الجهاز، بعد استحصال الموافقات القضائية، عملية نوعية أسفرت عن اعتقال متهم بالاتجار بالمخدرات، وضبط أكثر من 111 ألف حبة كبتاغون بحوزته، إضافة إلى سلاح ناري.

وفي الديوانية، تمكنت مفارز الأمن الوطني من ضبط متهم بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة، كما أطاحت في مركز المحافظة بشبكة مكونة من أربعة متهمين، ضبطت بحوزتهم أسلحة وأدوات تعاطٍ ومبالغ مالية.

وأكد الجهاز إيداع جميع المتهمين لدى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.