العراق.. اعتقال تاجرة مخدرات وعشيقها ومقتل رجل بهجوم مسلح

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء الخميس، بإلقاء القبض على متهمة بتجارة المخدرات مع عشيقها الذي قام بإطلاق النار على نفسه أثناء مطاردته في منطقة بغداد الجديدة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية نفذت واجب إلقاء قبض بحق إحدى المتهمات من مواليد 2001 وفق المادة القانونية الخاصة بتجارة المخدرات ضمن منطقة بغداد الجديدة".

ووفق المصدر، أثناء تنفيذ الواجب حضر شخص قرب دار المتهمة اتضح أنه عشيقها ويحمل سلاحاً نوع (مسدس)، حيث تمت ملاحقته من قبل القوة وقام بإطلاق النار على نفسه في منطقة الرقبة والفك ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى".

ولفت المصدر، إلى القبض على المتهمة وضبط بحوزتها مادة الكريستال مجهولة الكمية وأدوات تعاطي وسلاح مسدس كولمبي محوّر.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، بمقتل رجل على يد مسلحين يستقلان دراجة نارية، في قضاء القرنة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "رجلاً من مواليد 1981، قتل على يد مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية في قضاء القرنة"، مبيناً أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن "سبب الجريمة هو ثأر بين الطرفين".