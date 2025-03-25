العراق.. اعتداء على شرطي وإحباط خطف امرأة واعتقال 23 شخصاً بمشاجرة جماعية

شفق نيوز/ شهدت ثلاث محافظات جنوب ووسط العراق، مساء اليوم الثلاثاء، سلسلة حوادث أمنية مختلفة، بين الاعتداء على رجل شرطة، إلى اعتقال 23 متشاجراً على أرض زراعية استخدم فيها سلاح ناري أدى إلى إصابة مواطن، فضلاً عن إحباط عملية خطف امرأة من قبل ثلاثة أشخاص.

ففي محافظة ذي قار، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "مواطناً قام بضرب أحد عناصر الأمن الجدد (عقود الشرطة)، وأصابه بجرح في الرأس ما أدى إلى تعرضه للإغماء وعلى إثرها وتم نقله للمستشفى من قبل أفراد الأمن الآخرين بقضاء الشطرة شمالي المحافظة".

وبين المصدر، أن "المتهم تم توقيفه على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة 230 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل"، لافتاً إلى أن "المتهم صاحب علاقات ونفوذ اجتماعي، واستغل صفحات التواصل الاجتماعي، لغرض مساومة المنتسب على التنازل عن شكواه ضده، فيما شكلت قيادة شرطة المحافظة لجنة تحقيقية بالحادث لمعرفة ملابساته".

بدوره، ذكر قائممقام قضاء الشطرة، حيدر غالب، لوكالة شفق نيوز، أن إدارته تواصلت مع جميع الأطراف، حيث وجه قائد شرطة المحافظة بتشكيل لجنة تحقيقية بالحادث لمعرفة ملابساته، فيما تم الإفراج عن المتهم بكفالة.

وأوضح غالب، أن "المتهم المفرج عنه بكفالة يدعي أن الأجهزة الأمنية قامت بضربه داخل مركز الشرطة، فيما نفت الأجهزة الأمنية تلك الاتهامات، مؤكدة أن المتهم هو من اعتدى عليهم بعدما حاول العبور بطريقة مخالفة للسير العام".

وإلى محافظة الديوانية، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، عن حصول مشاجرة على أرض زراعية استخدم فيها سلاح ناري (بندقية كلاشنكوف) في قرية الرفيع قرب خان لفتة بقضاء عفك، مما أدى إلى تعرض شخص واحد للإصابة بمنطقة البطن.

وأضافت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "على إثرها تم تشكيل قوة للقبض على الأشخاص المعتدين، ولم تستمر المشاجرة سوى دقائق قليلة حتى تمكنت القوة المكلفة بتنفيذ الواجب من إلقاء القبض على 23 شخصاً من المتشاجرين، فضلا عن ضبط 6 عجلات نوع (بيك آب) استخدمت في المشاجرة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

أما في ميسان، فقد أعلنت قيادة شرطة المحافظة، عن إلقاء القبض على أربعة أشخاص من ضمنهم امرأة، وذلك في إحدى السيطرات الخارجية بعد ورود إبلاغ حول وجود حادث خطف امرأة من قبل ثلاثة أشخاص يستقلون عجلة نوع (تشالنجر) من إحدى مناطق المحافظة.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم تعميم أوصاف العجلة على كافة السيطرات ونقاط التفتيش، فضلاً عن غلق مداخل ومخارج المحافظة، مما مكن إحدى السيطرات الخارجية من ضبط العجلة وبداخلها أربعة أشخاص من ضمنهم امرأة، حسب ما جاء بتفاصيل أصل الإبلاغ".

وأشارت شرطة ميسان، إلى "إحالتهم إلى مركز الشرطة المختص لغرض إكمال الإجراءات القانونية اللازمة".