العراقية f16 توجه ضربة "ناجحة" ضد داعش في كركوك.. فيديو

شفق نيوز/ نفذت طائرات الـ f16 العراقية، يوم الثلاثاء، ضربة "ناجحة" ضد أوكار تنظيم داعش في وادي زغيتون بكركوك، وفقاً لقيادة العمليات المشتركة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "صقور القوة الجوية من ابطال الـ f16 حققوا ضربة ناجحة ضد اوكار العدو الداعشي اليوم في وادي زغيتون / قاطع عمليات كركوك وفقا لمعلومات دقيقة ومتابعة حثيثة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق والتعاون وبتخطيط من خلية الاستهداف / قيادة العمليات المشتركة وقد حققت الضربة الجوية اصابات بالغة باوكار العدو في وادي زغيتون".