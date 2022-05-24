العدل الأميركية تعلن اعتقال عراقي خطط لاغتيال بوش الابن

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الثلاثاء، اعتقال عراقي في ولاية أوهايو بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن.

وقالت الوزارة، إن "المواطن العراقي مثل أمام محكمة فيدرالية بعد أن اعتقله عملاء مكتب الإف بي آي صباح اليوم".

واليوم الثلاثاء، كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية، عن إحباط مخطط لاغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن بمدينة دالاس في ولاية تكساس خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وذكرت المجلة ان اثنين من المخبرين السريين وبمراقبة لحساب واتسآب، كشفا عن خطط لتهريب قتلة إلى الولايات المتحدة لقتل الرئيس الأسبق.

وبينت أن عميلاً موالياً لتنظيم داعش في الولايات المتحدة خطط لقتل جورج بوش الابن منذ عام 2021، مشيرة الى أن المشتبه به توجه إلى دالاس في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المذكور لتصوير منزل الرئيس الأسبق والحصول على المساعدة من فريق من مواطنيه كان يأمل في تهريبه إلى الأراضي الأمريكية عبر الحدود المكسيكية.

واستندت البيانات التي حصلت عليها "فوربس" على طلب مذكرة تفتيش تقدم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي في 23 آذار/ مارس الماضي وكشف النقاب عنها هذا الأسبوع في المحكمة الجزئية بولاية أوهايو.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه كشف مخططا شارك فيه اثنان من المخبرين السريين ومراقبة حساب المخطط المزعوم عبر تطبيق واتساب.

وأعلن المشتبه به، الذي يقيم في كولومبوس بولاية أوهايو، عن نيته اغتيال بوش لأنه شعر أن الرئيس الأسبق مسؤول عن قتل العديد من العراقيين وتفكيك البلاد بعد الغزو العسكري الأمريكي عام 2003، وفقًا للمذكرة.