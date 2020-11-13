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العدل العراقية توضح حقيقة إصدار عفو عن النزلاء المحكومين بدعاوى الارهاب

Category: أمـن

Date: 2020-11-13T16:14:12+0000
العدل العراقية توضح حقيقة إصدار عفو عن النزلاء المحكومين بدعاوى الارهاب

شفق نيوز/ نفت وزارة العدل العراقية، يوم الجمعة، ما تناقلته بعض من وسائل التواصل الاجتماعي  بشأن إصدار عفو عن النزلاء المحكومين بدعاوى الإرهاب.

وقالت الوزارة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الانباء التي تم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ارسال قوائم بأسماء النزلاء المحكومين بالإعدام في قضايا ارهابية او دونه عارية عن الصحة"، داعية الى "توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومة وضرورة تحري الحقيقة من مصادرها الرسمية قبل نشر اي خبر لا مصداقية له ، وعدم تصديق الاشاعات بهذا الشأن".

ونوه البيان إلى أن "دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل ليس لديها أوراق  تحقيقية للتميز بين حكم المخبر السري أو غيره".

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