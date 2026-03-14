العدل العراقية: تعرض محيط "سجن المطار" لضربات متكررة يؤثر على أمنه

شفق نيوز- بغداد

حذرت وزارة العدل العراقية، ليل السبت، من تعرض أمن "سجن المطار" إلى الخطر نتيجة لتكرار الاستهدفات عند محيطه.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال الأيام القليلة الماضية تعرّضت المناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي وسجن المطار (الكرخ المركزي) إلى ضربات متكررة، كان بعضها قريبًا جدًا من السجن، وكانت أشدّها ضربات اليوم، إذ وصلت منذ الساعة السادسة مساءً إلى الآن ستّ ضربات، كان بعضها قريبًا من السجن، والذي قد يُخشى معه التأثير على أمن السجن الذي يأوي سجناء شديدي الخطورة من الإرهابيين".

وأضافت "ففي الوقت الذي نطمئن فيه شعبنا العزيز بأن الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية أمن السجن من قبل كوادر وزارتنا والأجهزة الأمنية البطلة تبعث على الاطمئنان، إلا أن سقوط المقذوفات بالقرب من موقع السجن مدعاة للقلق من تأثيرها على إجراءاتنا الاحترازية وخططنا الأمنية في حماية السجن أو إلحاق ضرر بالبنى التحتية للسجن".

وكان مركز الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد، قد تعرض السبت لهجمات كبيرة بطائرات مسيرة، إلى جانب استهدافات اخرى طالته منذ ايام، وقد تصدت الدفاعات الجوية لأغلب الطائرات المسيرة.

ويقع سجن الكرخ المركزي، بجانب مطار بغداد الدولي، وبحسب الأنباءن فإن عناصر تنظيم داعش الذين نقلوا من سوريا الى العراق، تم احتجازهم فيه.