العدل العراقية تطلق سراح (91) حدثاً الشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل العراقية يوم الأحد، عن الموقف الشهري لدائرة اصلاح الاحداث بعدد المطلق سراحهم خلال ‏شهر كانون الثاني 2023.

وذكر بيان لاعلام وزارة العدل ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن العدد الكلي للمفرج عنهم خلال شهر كانون الثاني بلغ (91) بينهم (31) حدثاً موقوفا تم الإفراج عنه، و(39) تخلية بعد قضاء مدة المحكومية، و(19) بالإفراج الشرطي وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية حسب توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية بالاضافة الى (2) بإخلاء السبيل.

واضاف البيان؛ أن دائرة اصلاح الاحداث تتابع بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد إنتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصاً ‏منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل‎ .‎