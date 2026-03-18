العدالة تطال "جماعة القربان".. المؤبد لقيادي حرّض الأطفال على الانتحار وثلاثة قتلة في ذي قار

كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء، أن محكمة جنايات محافظة ذي قار أصدرت مجموعة أحكام جنائية بحق مدانين بالقتل بينهم قيادي في جماعة "القربان" المنحرفة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "من بين المحكومين قيادي بارز في هذه الجماعة، تمت إدانته بتحريض الأطفال على الانتحار وفق رؤية الجماعة المنحرفة".

وحول تفاصيل الأحكام القضائية الأخرى، أوضح المصدر، أن "المحكمة اصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق شخص أقدم على قتل شخص آخر في ناحية أور نهاية العام الماضي، بسبب خلاف عشائري".

"كما أصدرت المحكمة حكمين بالسجن المؤبد بحق شخصين اثنين تمت ادانتهما بقتل صديقهما غربي مدينة الناصرية، بسبب خلافات شخصية"، وفقا للمصدر ذاته.

وصدرت الأحكام القضائية بحق المدانين الأربعة استناداً أحكام المواد 408 و 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

يذكر أن جماعة "القربان" هي مجموعة دينية "منحرفة" ظهرت في العراق، وتُعرف أيضاً بـ"العلي اللهية"، تروج لأفكار منحرفة، حيث يعتقد أتباعها بألوهية الإمام علي بن أبي طالب، وتدعو إلى التضحية بالنفس في مناسبات دينية، حيث تُنفذ الجماعة طقوساً غريبة، منها إجراء "قرعة القربان" لاختيار الأفراد الراغبين في التضحية بأنفسهم.

وألقت قوات الأمن العراقية على العشرات من عناصر الجماعة في محافظات واسط، البصرة، المثنى، ذي قار، والديوانية، بعد تنفيذها طقوساً "منحرفة"، بما في ذلك محاولات انتحار.

وتُعتبر "جماعة القربان" محظورة في العراق، حيث يُجرّم الدستور والقوانين العراقية الانتماء إلى جماعات تروج لأفكار متطرفة أو تدعو إلى العنف.