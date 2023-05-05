العثور على جثث 3 دواعش بينهم شرعي في كركوك قُتلوا بقصف جوي عراقي .. صور

شفق نيوز/ افادت قيادة العمليات المشتركة، يوم الجمعة، بمقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش بقصف جوي نفذتها المقاتلات الحربية العراقية أمس في محافظة كركوك.

ووفقا لبيان صادر عن العمليات، فإن طائرات الـF16 العراقية استهدفت أمس خلية ارهابية في وادي الشاي.

وأشار البيان إلى أن الضربات اسفرت عن قتل مجموعة ارهابية وتدمير عدد من المضافات في وادي الشاي كما عثرت قوة مشتركة من قاطع عمليات كركوك على 3 جثث للارهابيين بينها جثة مايسمى شرعي كركوك وعدد من الاعتدة المختلفة والرمانات اليدوية ومبلغ مالي.

وكانت قيادة العمليات قد أعلنت أمس تنفيذ طائرات الـ F16 ضربة جوية "ناجحة" ضد مجموعة ارهابية في منطقة وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك.