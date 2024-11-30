العثور على 5 جثث لإرهابيين جراء الضربة الجوية في سلسلة جبال حمرين (صور)

شفق نيوز/ افادت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، أن الضربات الجوية التي شنتها طائرات الـF16 العراقية على مواقع لتنظيم داعش بسلسلة جبال حمرين في محافظة كركوك أسفرت عن مقتل خمسة ارهابيين.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إن قوة مشتركة من القوات الخاصة بالجيش العراقي مع كتيبة استطلاع الفرقة الـ 11 في مديرية الاستخبارات العسكرية (..) عثرت لغاية إعداد هذا البيان على (5) جثث للإرهابيين، سيتم التعرف على أسمائهم وعناوينهم لاحقاً وتدمير مضافتين".

كما عثرت القوة المنفذة للواجب على أسلحة واعتدة ومواد متفجرة وأخرى لوجستية وأجهزة اتصالات، ومازال الواجب مستمر، وفقا للبيان.