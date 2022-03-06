العثور على 45 صاروخاً نمساوياً في كركوك.. صور

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الاحد، العثور على 45 صاروخاً نمساوياً ومتفجرات في محافظة كركوك.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قوة من الفوج الاول اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية نفذت بالاشتراك مع مفارز شعبة استخبارات الفوج التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية مسنودة بالجهد الهندسي للواء، واجب تطهير وتفتيش أطراف قرية "البنادرة" ضمن ناحية الرشاد بمحافظة كركوك.

وأوضحت أن العملية أسفر عن العثور على 45 صاروخاً نمساوياً و20 مساطر تفجير، 2 نضائد و10 صواعق، مشيرة إلى أن المعالجة تمت من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء.