العثور على 4 جثث لإرهابيين شرقي صلاح الدين جراء ضربة جوية عراقية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، العثور على 4 جثث لإرهابيين شرقي محافظة صلاح الدين جراء ضربة جوية عراقية.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، "من خلال المتابعة الفنية المكثفة لمدة أربعة أيام، والمعلومات الدقيقة والجهد الميداني المتواصل والمتميز من مديرية الاستخبارات العسكرية وعمقها في عموم قواطع المسؤولية، الذي أثمر عن تحديد أماكن وتحركات مفرزة إرهابية مكونة من (4) عناصر داخل مضافة في قاطع "بلكانه" ضمن قاطع شرق صلاح الدين".

وتابع البيان ، "بعد مقاطعة وتحليل المعلومات، وتكثيف الجهد الفني من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F_16 بالساعة 1750 من يوم الجمعة غارة جوية دقيقة وناجحة حولت المضافة الى ركام فوق رؤوس الإرهابيين وقتلهم، وبناء على المعلومات الدقيقة فإن هذه المضافة تحتوي أيضا أسلحة واعتدة ومواد متفجرة، فضلا عن مواد لوجستية وفنية مختلفة".