العثور على 100 جثة مجهولة الهوية في مقبرة جماعية بأيمن الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بالعثور على 100 جثة مجهولة الهوية في مقبرة جماعية بالجانب الايمن من مدينة الموصل. وأمس السبت،

وباشرت وحدة من الدفاع المدني والطبابة العدلية مع فريق أمني مشترك بفتح مقبرة جماعية لجثث مجهولة الهوية في حي النجار بالجانب الايمن في مدينة الموصل.

وفي هذا السياق، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الجثث التي رفعتها الكوادر الطبية والدفاع المدني من المقبرة الجماعية التي عثر عليها في حي النجار بالجانب الأيمن بلغت قرابة 100 جثة مجهولة الهوية ومازال العمر مستمراً في رفع الجثث منذ صباح امس وحتى الان".

وأبلغ مصدر أمني أمس السبت، وكالة شفق نيوز؛ ان "هذه المقبرة من المقابر الجماعية التي تعود الى فترة معارك التحرير ولا أحد يعلم لمن تعود الجثث الموجودة فيها فيما إذا كانت لمدنيين لقوا حتفهم في المعارك ام عناصر داعش".

وأضاف؛ أن "الفريق المختص انتشل 10 جثث كانت مدفونة في هذه المقبرة".

يذكر أن حدائق الجانب الايمن والأراضي الفارغة في مدينة الموصل اصبحت مقابر اثناء معارك التحرير ودفن الاهالي مئات الضحايا فيها داخل الأحياء السكنية وداخل الحدائق المنزلية ونقلوا جثامين الشهداء بعد التحرير وعودة الحياة، لكن هذه المقبرة بقيت حتى يومنا هذا لتباشر الفرق المختصة بفتحها ونقل الجثث وتسليمها لدائرة الطب العدلي.