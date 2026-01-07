العثور على "هياكل عظمية" في أنقاض تم رفعها من مسجد وسط بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بالعثور على عدد من "الهياكل العظمية" مجهولة الهوية ضمن حمولات أنقاض تم رفعها من جوار أحد المساجد وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأنقاض والأتربة تم رفعها من جوار جامع براثا في جانب الكرخ من بغداد ونقلها إلى منطقة (الطي) في الموقع المخصص لتشييد البوابة الجديدة للدخول إلى العاصمة من جهة قضاء التاجي".

وبين أنه "أثناء تفريغ حمولات الأنقاض من سيارات الحمل تم العثور على كمية من الهياكل العظمية المجهولة الهوية داخل أكياس كبيرة (ﮔواني)"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى المكان وقامت بنقل الهياكل إلى دائرة الطب العدلي لإجراء الفحوصات المختبرية للوقوف على ملابسات الموضوع".

وأضاف المصدر: "من المرجح أن الهياكل كانت مدفونة بجوار الجامع في العام 2003 في مقبرة لم يتم التأكد ما إذا كانت نموذجية".