ضبط أنفاق ومتفجرات ومخدرات في صحراء الأنبار (صور)

أعلنت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عثور اللواء 57 في قيادة عمليات الأنبار على مجموعة أنفاق تضم مواد متفجرة وعبوات ناسفة في صحراء المحافظة.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت ضمن الجهود الأمنية المستمرة التي تنفذها قيادة العمليات لتعقب أوكار العناصر الإرهابية وتأمين المناطق الصحراوية، حيث باشرت القوات بالتعامل مع الموقع وهدم الأنفاق وفق الإجراءات الأصولية".

وأضاف البيان، أن "هندسة الفرقة السابعة في الجيش العراقي تولت هدم الأنفاق ومعالجة العبوات الناسفة وتأمين المنطقة بالكامل"، مبيناً أن "العملية جاءت في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة ومنع أي تهديدات محتملة".

وفي سياق متصل، أعلنت مفارز الاستخبارات العسكرية تنفيذ عمليتين منفصلتين في محافظة الأنبار، أسفرتا عن اعتقال تاجر مخدرات والسيطرة على أكثر من 30 ألف حبة مخدرة كانت معدة للتهريب والترويج.

وقالت في بيان، إن العملية الأولى نفذتها مفارز الفرقة الخامسة في صحراء الأنبار، فيما تمكنت مفارز الفرقة المشاة العاشرة في عملية أخرى من إلقاء القبض على تاجر مخدرات مطلوب وفق المادة 28 مخدرات، مؤكدة أن التعامل مع المضبوطات جرى وفق السياقات القانونية المعمول بها.