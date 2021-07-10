العثور على ناشط عراقي بعد يوم من فقدان أثره في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بالعثور على الناشط علي المكدام بعد يوم من فقدان أثره في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "قوة أمنية تلقت استغاثة من المواطن علي عامر عبد الأمير المكدام (تولد 2000) قرب جسر الوليد على طريق سريع الدورة جنوبي العاصمة بغداد".

ولفت المصدر، أن "الناشط علي المكدام فقد اثره امس في حي صدام، بعد ان اختطفه مجهولون"، لافتا الى "الخاطفين تركوه مقابل محطة وقود خادم الجوادين قاطع الشرطة الاتحادية قرب كلية السلام جنوبي بغداد".

وحسب المصدر، فأن هناك "آثار كدمات على جسد الناشط ناجمة عن تعرضه للضرب في الغالب".

ولفت الى ان "الناشط حاليا باحدى مستشفيات العاصمة وتم ارسال ضابط التحقيق لغرض تدوين الافادة ومعرفة ملابسات الحادث

وتابع المصدر، أن "وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق احمد ابو رغيف وصل الى مستشفى اليرموك وهو الان بالقرب من الناشط.

واعلن ناشطون عراقيون، اليوم السبت، اختفاء الناشط والصحفي العراقي علي المكدام وسط العاصمة بغداد في ظروف غامضة.

وأبلغ ناشطون وكالة شفق نيوز؛ أن المكدام ناشط في تظاهرات تشرين ويعمل في وسائل الإعلام اختفى عن الأنظار في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم أمس الجمعة.

وأشاروا إلى أن آخر ظهور للمكدام كان بالقرب من مقهى رضا علوان في منطقة الكرادة داخل وسط بغداد.

وحسب شركة الاتصالات أن آخر ظهور له ضمن إطار أبراج الهاتف الجوال كان في منطقة الجادرية قرب شركة زين.

وذكروا أن المكدام تعرض لتهديدات بالقتل بسبب منشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي ينتقد فيها الفصائل الموالية لإيران.

ولفتوا إلى أن جميع حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أغلقت بعد ساعة من اختفائه.