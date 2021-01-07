العثور على مواد متفجرة شمالي الفلوجة

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الخميس، العثور على مواد متفجرة، من مخلفات تنظيم داعش الارهابي، في قضاء الفلوجة شرق محافظة الانبار غربي العراق.

وذكر جهاز الأمن الوطني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تم "العثور على 28 عبوة على شكل خزان وقود، وتسع عبوات ناسفة، بالإضافة إلى عدد من المواد المتفجرة، التي خلفها تنظيم داعش، في منطقة الصقلاوية شمال الفلوجة".

وأضاف البيان؛ أن "تم تفجير هذه المواد من قبل الجهد الهندسي التابع للفوج الرابع في الجيش العراقي".

بدوره؛ قال قائممقام الفلوجة مؤيد الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن "استمرار عمليات العثور على مواد متفجرة في الفلوجة والمناطق المحيطة بها، جاء بفضل التحقيق مع العناصر الإرهابية التي يتم القبض عليها".

وأشار الدليمي إلى أن "تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في المحافظة كان له الدور الأكبر في العثور على مخلفات التنظيم والقبض على بقايا عناصره، ولولا تعاون المواطنين لما تحقق الأمن في المحافظة".