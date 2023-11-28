العثور على مواد شديدة الانفجار في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، العثور على مواد شديدة الانفجار ( TNT ) في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارز الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب نفذت عملية نوعية أسفرت من خلالها العثور على مواد شديدة الانفجار (TNT) مخبأة داخل اكياس نسيجية تزن كميتها اكثر من 50 كغم وذلك في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

ونوهت بأن العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، داعية المواطنين لتزويدها بالمعلومات الامنية عبر الخط الساخن المجاني 144.