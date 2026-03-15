هجمات مطار بغداد.. إصابة 4 عناصر أمن وكشف موقع إطلاق الصواريخ (تحديث)

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بإصابة أربعة عناصر من الأمن العراقي جراء استهداف مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية عثرت على منصة الصواريخ داخل عجلة نوع كيا حمل كانت محمّلة بالمنصات، وذلك ضمن قضاء الرضوانية غربي العاصمة بغداد".

وأشار إلى أن "المنصة استُخدمت في الهجوم الذي استهدف مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد الدولي".

وأضافت أن "الجهات الأمنية باشرت بإجراءات التحقيق في الحادث، فضلاً عن تمشيط المنطقة المحيطة بموقع العثور على العجلة للتحقق من وجود أي تهديدات أخرى".

وفي السياق ذاته، أطلقت صافرات الإنذار داخل مركز الدعم اللوجستي في بغداد، كما دوت داخل مقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وذلك كإجراء احترازي تحسباً لاحتمال تكرار الهجمات.

يذكر أن مصدراً أمنياً قد أفاد، في وقت سابق من اليوم الأحد، بإسقاط 3 طائرات مسيرة و5 صواريخ حاولت استهداف مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد.