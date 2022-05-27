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العثور على مقبرة جماعية "مجهولة الهوية" شرقي الانبار

Category: أمـن

Date: 2022-05-27T16:07:55+0000
العثور على مقبرة جماعية "مجهولة الهوية" شرقي الانبار

شفق نيوز / أكد مسؤول محلي في قضاء عامرية الفلوجة، شرقي محافظة الانبار، العثور على مقبرة جماعية لم تعرف هويتها لغاية الآن، فيما كشف عن تحويل عينات منها للأدلة الجنائية.

وقال قائممقام قضاء العامرية شاكر العيساوي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على مقبرة جماعية ، اثناء قيام عدد من المزارعين، بالعمل على حرث ارضهم الزراعية، بمنطقة البو هوا التابعة لناحية الحصي بقضاء العامرية".

وأضاف العيساوي، أن "المزارعين، قاموا فور العثور على الجثث، بإبلاغ القوات الامنية التي بدورها أبلغت الاستخبارات والامن الوطني، للكشف عن المقبرة"، مشيرا إلى "إجراء كشف اولي على المقبرة، ولم يتم التعرف على هوية الضحايا، أو تحديد زمان تنفيذ الجريمة، وتم أخذ عينات منها للأدلة الجنائية، ليتم تحليلها ومعرفة هويتها".

وبين قائممقام قضاء عامرية الفلوجة، أن "عدد الجثث التي تم العثور عليها لغاية الان هي اربعة، وقد وجدت بمناطق كانت تحت سيطرة تنظيم (داعش)".

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