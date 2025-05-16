العثور على مقبرة جماعية شمالي الأنبار يُرجح أنها لمدنيين قتلهم داعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بفتح مقبرة جماعية في مدينة الصقلاوية شمالي محافظة الأنبار، يُعتقد أنها تعود لضحايا مدنيين قتلهم تنظيم داعش خلال فترة سيطرته على المنطقة بين الأعوام 2014 و2016.

وأوضح المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن الفرق المتخصصة من مؤسسة الشهداء وبالتعاون مع القوات الأمنية باشرت بأعمال الكشف ورفع الرفات، مشيرًا إلى أن الموقع تم تأمينه تمهيدًا لبدء عمليات الفحص الجنائي والتعرف على الضحايا.

وأضاف أن، المؤشرات الأولية تفيد بوجود عدد كبير من الجثث في المقبرة، معظمهم من الرجال، مشيرا إلى أن، الجهات المعنية تعمل على توثيق الأدلة تمهيدًا لإجراء مطابقة الحمض النووي.

وخلف التنظيم المتشدد عشرات المقابر الجماعية في المناطق التي وقعت تحت سيطرته، حيث قام بتصفية الآلاف من خصومه ميدانيا ودفنهم في مقابر جماعية.

ووفق تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" عام 2018، فإنها وثقّت وجود 202 موقع للمقابر الجماعية لضحايا "داعش" في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين (شمالا) والأنبار (غربا).

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد الضحايا في المقابر الجماعية يتراوح بين 6 و12 ألفا، إذ لا تزال السلطات المحلية العراقية تستخرج رفات الضحايا تدريجياً.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.