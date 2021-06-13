العثور على معمل لتصنيع العبوات والصواريخ في كركوك

شفق نيوز / عثرت قوات الشرطة الاتحادية، يوم الأحد، على معمل لتصنيع العبوات الناسفة، خلال عمليات تفتيش في قضاء الحويجة جنوبي محافظة كركوك.

وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من الفرقة الثالثة شرطة اتحادية وبالتنسيق مع الجهد الاستخباري والطائرات المسيرة وبإشراف قائد الفرقة، نفذت عملية تفتيش في منطقة (الشجرة) بقضاء الحويجة، استنادا لمعلومات استخبارية".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة والأسلحة الكاتمة والصواريخ، بالإضافة إلى العثور على مولد كهربائي، ورفعت جميع المواد أصولياً".