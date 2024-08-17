العثور على مختطف مكبل اليدين ومعصوب العينين فاقدا للوعي شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم السبت، بالعثور على رجل مختطف مكبل اليدين ومعصوب العينين حالته الصحية غير مستقرة مرميا على قارعة طريق شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بانه تمت ملاحظة دوريات النجدة لمنطقة "بغداد الجديدة" واقفة بالقرب من شخص تبيّن أنه معصوب العينين، ومكبل اليدين.

وأوضح المصدر، أن هذا الشخص يبلغ من العمر 50 عاماً، وتبين أنه - وحسب ادعائه - مخطوف قبل 4 ايام في منطقة باب المعظم وسط بغداد وتم رميه على جانب الرصيف.

ووفقا للمصدر فإنه، حاليا يرقد الشخص بمستشفى “الشيخ زايد” وشبه فاقد للوعي، مشيرا إلى أنه تم التحفظ عليه لأغراض التحقيق.