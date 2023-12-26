العثور على متفجرات وكرات حديدية في كركوك

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، بالعثور على متفجرات وكرات حديدية في محافظة كركوك.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفرزة من مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع وباسناد فوج مغاوير قيادة عمليات كركوك وبالتنسيق مع لواء الثاني التابع للفرقة الآلية شرطة اتحادية شرعت بواجب تفتيش في ناحية الرياض ضمن محافظة كركوك، وضبطت عبوات ناسفة معدنية وبلاستيكية تحتوي على مادة C4 وكرات حديدية".

وأشار البيان الى "معالجة العبوات وتفجيرها ميدانيا دون حادث يذكر".