العثور على مبلغ مالي كبير بسيارة أصيبت بتفجير البصرة

شفق نيوز/ كشف مصدر امني، مساء اليوم الثلاثاء، عن العثور على مبلغ مالي كبير داخل السيارة التي تضررت بتفجير مدينة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العجلة نوع (ستاركس) التي تضررت نتيجة الانفجار في البصرة عُثر بداخلها على مبلغ ٢٥٠ مليون دينار عراقي، وتم التحفظ عليه من قبل السلطات الامنية".

وشهدت محافظة البصرة تفجيراً بدراجة نارية أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أنه "تم تسجيل سقوط أربع ضحايا، ومثلهم من الإصابات في حصيلة غير نهائية للانفجار".

وأضاف، "بحسب المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع عبر دراجة نارية تحمل مواد شديدة الانفجار، انفجرت قرب عجلة مدنية تسبب بإحراقها بالكامل، مع أضرار بعجلات أخرى"، مشيرا إلى أن الانفجار وقع عند مجسر الصمود القريب من استشارية مستشفى البصرة التعليمي (الجمهوري).

وفي وقت لاحق، كشف مصدر امني مطلع، ان الانفجار الذي شهدته محافظة البصرة تقف وراءه ما يسمى بـ"فرق الموت" المتهمة بقتل المتظاهرين والصحفيين والناشطين المدنيين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار الذي حدث صباح اليوم الثلاثاء في البصرة عبارة عن عبوة قمعية زنة 5 كيلو غرام موضوعة بدراجة نارية كان مقرراً أن يستهدف أحد المحققين المسؤولين عن التحقق مع فرق الموت في البصرة".

يشار الى ان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن في 15 شباط/ فبراير 2021، عن اعتقال "عصابة الموت" التي "أرعبت" أهل البصرة وقتلت الصحفي، أحمد عبد الصمد، والناشطة، جنان ماذي.