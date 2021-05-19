العثور على عشرات الصواريخ وعبوات داخل أنفاق داعش في كركوك

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، العثور على 127 صاروخا مختلف الأنواع، داخل أوكار وأنفاق تعود لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وأوضحت الخلية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، عثرت مساء اليوم، على تسعة أوكار للإرهابيين و15 عبوة ناسفة وثلاثة أنفاق و127 صاروخا مختلف الأنواع".

وتعود هذه النتائج، وفقا لبيان الخلية، إلى "عملية واسعة من أربعة محاور انطلقت صباح اليوم، لتفتيش وتطهير مناطق وادي الشاي ووادي زغيتون وقرية السادة وقضاء الطوز، والبحث عن فلول عصابات داعش الارهابية، بإسناد جوي من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش".