ضبط عجلتين مفخختين بالموصل ووقوع انفجار بلا أضرار في ميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدر في قيادة عمليات نينوى، يوم السبت، بالعثور على عجلتين مفخختين تحت الأنقاض في مدينة الموصل القديمة، فيما انفجرت عبوة ناسفة في محافظة ميسان دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية عثرت على عجلة مفخخة وجرافة (شفل) مفخخة من مخلفات تنظيم داعش تحت الأنقاض في منطقة السرجخانة بمدينة الموصل القديمة.

وبين ان قوات الحشد الشعبي عثرت على المفخختين ضمن حملة تبناها الحشد في نينوى، بناء على طلب محافظ نينوى نجم الجبوري، مشيرا الى الجهد الهندسي التابع لهيئة الحشد الشعبي يقوم بمعالجتهما وتفكيكهما.

وعلى صعيد متصل، أبلغ مصدر في شرطة محافظة ميسان، وكالة شفق نيوز، بانفجار عبوة ناسفة في منطقة عواشة وسط مدينة العمارة، أسفر عن اضرار مادية فقط، دون تسجيل اي اصابات بشرية.

واشار الى ان القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث، فيما طوقت المنطقة خشية وجود عبوة اخرى.