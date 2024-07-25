ضبط عجلة مفخخة غربي الانبار

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، يوم الخميس، أن قواتها تمكنت من العثور على عجلة مفخخة من نوع "بيك أب" وذلك ضمن العملية الاستباقية التي تستهدف مناطق غرب الأنبار.

وأوضح قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي، قاسم مصلح، في بيان اليوم، أن العجلة المفخخة تم العثور عليها في إحدى المناطق المستهدفة خلال عملية تفتيش دقيقة.

وأضاف أن الفرق الهندسية المتخصصة تمكنت من تفكيك العجلة بأمان، مما منع حدوث أي أضرار محتملة.

وأطلقت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، في وقت سابق من اليوم، عملية أمنية استباقية واسعة غربي الأنبار.