العثور على طفلة حديثة الولادة أمام مسجد بالموصل وانتحار شاب ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الخميس، بأن شرطة نينوى قامت بتسليم طفلة حديثة الولادة إلى مستشفى الموصل العام، بعد أن تم العثور عليها أمام أحد المساجد في منطقة الموصل الجديدة.

ووفقاً للمصدر الذي أبلغ وكالة " شفق نيوز " انه ، "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لتسليم الطفلة إلى قسم الطفل والأسرة.

وأوضح المصدر أن القضية "عُرضت على الجهات القضائية المتخصصة، والتي قررت تحويل الطفلة إلى قسم الخدج في مستشفى الموصل العام لاستكمال الرعاية الصحية اللازمة، قبل إحالتها إلى قسم الطفل والأسرة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة".

وفي حادث آخر أفاد مصدر في الشرطة المحلية في بغداد، لوكالة شفق نيوز، بانتحار شاب مواليد العام 2007 بأسلوب شنق نفسه بواسطة سلك كهربائي معلق في المروحة السقفية داخل محل عمله والذي هو عبارة عن أسواق لبيع المواد الغذائية في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة.

هذا ولم تعرف أسباب الانتحار، وفقا للمصدر.