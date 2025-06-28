العثور على طائرة مسيرة إيرانية في كركوك

شفق نيوز - كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم السبت، بأن قوة أمنية عثرت على طائرة مسيرة إيرانية كانت قد سقطت في وقت سابق قرب قرية الشلغم التابعة لناحية الرياض، الواقعة على بعد 45 كم جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة تم العثور عليها من قبل مفارز أمنية أثناء تنفيذ واجب ميداني في محيط القرية، وتبين بعد الفحص الأولي أنها إيرانية الصنع"، مضيفًا أن "الطائرة كانت في وضع غير قابل للتشغيل، ويُرجّح أنها سقطت منذ أيام الحرب بين إيران واسرائيل".

وأشار إلى أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقًا فوريًا لمعرفة طبيعة المهمة التي كانت تنفذها الطائرة، وسبب سقوطها في هذه المنطقة الحساسة القريبة من مناطق زراعية مأهولة".