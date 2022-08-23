العثور على طائرة مسيرة مليئة بالمتفجرات شرقي ذي قار (صور)

شفق نيوز/ اعلن قائممقام قضاء الفهود شرقي محافظة ذي قار زكي حسون يوم الثلاثاء، العثور على طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات.

وقال حسون لوكالة شفق نيوز؛ "تلقينا بلاغا من مواطنين بوجود طائرة مسيرة وعند الخروج إليها من قبل الاجهزة الامنية تم العثور عليها وعلى متنها مواد متفجرة و(صجم)".

وأضاف أن "طول الطائرة قرابة المترين ولا نعرف الكيفية التي هبطت فيها على إحدى المناطق في القضاء وما هي وجهتها".

وبين حسون؛ أن "الطائرة المسيرة التي عثر عليها لا تحمل أي علامة أو دلالة على مكان صنعها ولا نعرف الاهداف والنوايا التي كانت تريد تنفيذها"، مشيرا إلى أن "القوات الامنية تجري الآن تحقيقات كاملة بالموضوع".