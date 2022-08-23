سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العثور على طائرة مسيرة مليئة بالمتفجرات شرقي ذي قار (صور)

Category: أمـن

Date: 2022-08-23T09:34:05+0000
العثور على طائرة مسيرة مليئة بالمتفجرات شرقي ذي قار (صور)

شفق نيوز/ اعلن قائممقام قضاء الفهود شرقي محافظة ذي قار زكي حسون يوم الثلاثاء، العثور على طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات.

وقال حسون لوكالة شفق نيوز؛ "تلقينا بلاغا من مواطنين بوجود طائرة مسيرة وعند الخروج إليها من قبل الاجهزة الامنية تم العثور عليها وعلى متنها مواد متفجرة و(صجم)".

وأضاف أن "طول الطائرة قرابة المترين ولا نعرف الكيفية التي هبطت فيها على إحدى المناطق في القضاء وما هي وجهتها".

وبين حسون؛ أن "الطائرة المسيرة التي عثر عليها لا تحمل أي علامة أو دلالة على مكان صنعها ولا نعرف الاهداف والنوايا التي كانت تريد تنفيذها"، مشيرا إلى أن "القوات الامنية تجري الآن تحقيقات كاملة بالموضوع".

related

اعتقال 8 والبحث جارٍ عن متهمين رئيسيين بمهاجمة شركة نفطية جنوبي العراق

Date: 2021-12-29 18:22:54
اعتقال 8 والبحث جارٍ عن متهمين رئيسيين بمهاجمة شركة نفطية جنوبي العراق

مسلحون يسطون على "مول" جنوبي العراق

Date: 2022-02-01 22:41:04
مسلحون يسطون على "مول" جنوبي العراق

مسلحون يُجهزون على شخصين اثنين في ذي قار

Date: 2021-07-17 18:58:10
مسلحون يُجهزون على شخصين اثنين في ذي قار

تعزيزات عسكرية تصل لقضاء في الناصرية وحظر للتجوال حتى اشعار آخر

Date: 2019-11-14 13:54:22
تعزيزات عسكرية تصل لقضاء في الناصرية وحظر للتجوال حتى اشعار آخر

جرحى بشجار دامٍ على الوقود جنوبي العراق

Date: 2022-06-21 20:01:09
جرحى بشجار دامٍ على الوقود جنوبي العراق

5 قتلى وجرحى في نزاع عنيف بذي قار

Date: 2021-03-22 17:57:00
5 قتلى وجرحى في نزاع عنيف بذي قار

انفجار يستهدف منزل مسؤول محلي في ذي قار

Date: 2021-07-26 20:28:23
انفجار يستهدف منزل مسؤول محلي في ذي قار

نفي تحريك قطعات عسكرية الى محافظة ذي قار جنوبي العراق

Date: 2019-11-30 21:22:57
نفي تحريك قطعات عسكرية الى محافظة ذي قار جنوبي العراق